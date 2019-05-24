подписаться на рассылку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 мая 2019, пятница, 08:00 543
Силовые структуры 2019-05-24T22:30:09+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ и лишились двоих "бойцов"

На Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ и лишились двоих "бойцов"

Вчера, 23 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Во время обстрелов был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двух оккупантов было уничтожено, еще один - ранен", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков и технику оккупантов.

Ранее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.

Больше новостей о: Боевики война на Донбассе Ситуация в зоне ООС

Архив
Новости
ЦИК просит Президента, Раду, Кабмин и Минэкономики урегулировать госзакупки для выборов Рады 23:36
Общественный люстрационный комитет просит суд уволить Богдана 23:10
Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина 22:38
Зеленский и глава НБУ Смолий обсудили вопросы сотрудничества с МВФ 22:09
В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов 21:44
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Ракетные испытания в Одесской области. Скриншот:
Видео дня: захватывающие испытания мощных ракетных систем прошли под Одессой 19:39
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу 08:42 Документ
Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины
Фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета 21:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok