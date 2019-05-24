На Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ и лишились двоих "бойцов"

Вчера, 23 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Во время обстрелов был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двух оккупантов было уничтожено, еще один - ранен", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков и технику оккупантов.

Ранее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.