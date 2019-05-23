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23 мая 2019, четверг, 07:44 238
Силовые структуры 2019-05-23T07:44:30+03:00
Українські Новини
На Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков и технику оккупантов

На Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков и технику оккупантов

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 22 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов был ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 22 мая двух оккупантов было уничтожено, еще один - ранен. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что с начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.

Ранее, 21 мая, на Донбассе в бою боевики ранили троих бойцов ВСУ.

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