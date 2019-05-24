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24 травня 2019, пʼятниця, 20:07 17
Силові структури 2019-05-24T22:00:02+03:00
Українські Новини
Під обстрілом на Донбасі український військовий отримав поранення

Під обстрілом на Донбасі український військовий отримав поранення

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Після знищення українськими військовими двох бойовиків і техніки окупантів, бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 25 травня, 1 військовий поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 120-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: 3 рази поблизу міста Авдіївка і села Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; 2 рази біля населених пунктів Новотроїцьке і Красногорівка - зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу села Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі населеного пункту Піски - з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Шуми - з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї; біля населеного пункту Майорськ - з ручних протитанкових гранатометів; в районі населеного пункту Станиці Луганської - зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і позбулися двох "бійців". Також на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.

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