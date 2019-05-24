Видео дня: захватывающие испытания мощных ракетных систем прошли под Одессой

Государственный концерн "Укроборонпром" провел испытания реактивных систем залпового огня "Вільха-М" и "Вільха-Р".

Соотвтетствующее видео "Укроборонпром" опубликовал на YouTube-канале.

"Реактивные системы "Вільха-М" и "Вільха-Р", которые разработаны в тесном сотрудничестве кластера высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома", успешно прошли испытания на одном из военных полигонов Одесской области", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Согласно ему, во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности модернизированной "Вільха" уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение.

Также в сообщении сказано, что украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии нового высокоточного оружия, которое обеспечивает уничтожение противника на дальности в 130 км первым выстрелом.

Кроме того, в рамках этих испытаний планируется провести огневые испытания ракетного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км.

Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.

Как сообщали Українськi Новини, "Черные береты" отметили День морской пехоты роликом зрелищных тренировок. СМИ писали, что 21 мая в Одесской области начались ракетные испытания.

Тем временем в Украине создано мощное электромагнитное оружие.