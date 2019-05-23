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23 мая 2019, четверг, 17:14 54 Карта
Жизнь 2019-05-23T17:15:53+03:00
Українські Новини
Ливни и шквальный ветер накроют большинство областей перед выходными

Ливни и шквальный ветер накроют большинство областей перед выходными

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

24 мая в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, только в Винницкой и Черкасской областях на протяжение суток кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, сегодня по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами и градом.

Ранее украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.

Тем временем град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю.

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