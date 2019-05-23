Ливни и шквальный ветер накроют большинство областей перед выходными

24 мая в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+22 градуса.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, только в Винницкой и Черкасской областях на протяжение суток кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nВ Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами и градом.\r\nРанее украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.\r\nТем временем град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю.