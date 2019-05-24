Останні вихідні травня почнуться з дощів та гроз

25 травня в Києві, як і 24 травня, мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, удень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі + 7 ... + 13 градусів, удень + 17 ... + 22 градуси.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +6 ... + 11 градусів, удень + 10 ... + 15 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, удень + 19 ... + 21 градус.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень + 19 ... + 21 градус.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень + 18 ... + 20 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, удень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 17 градусів, удень + 20 ... + 25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер західний, 5-10 м\/с, удень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, удень + 20 ... + 25 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, уночі помірний, удень істотний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, удень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 17 градусів, удень + 20 ... + 26 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, у Запорізькій області істотний дощ; гроза, вдень в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, удень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, удень + 19 ... + 26 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, удень + 20 ... + 25 градусів.\r\nУ Ялті короткочасний дощ. Температура вночі + 14 ... + 16 градусів, удень + 22 ... + 24 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 23 травня по всій Україні пройшли дощі, місцями з грозами і градом.\r\nРаніше українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру.