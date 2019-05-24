Останні вихідні травня почнуться з дощів та гроз

25 травня в Києві, як і 24 травня, мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 7 ... + 13 градусів, удень + 17 ... + 22 градуси.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +6 ... + 11 градусів, удень + 10 ... + 15 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, удень + 19 ... + 21 градус.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень + 19 ... + 21 градус.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень + 18 ... + 20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 17 градусів, удень + 20 ... + 25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер західний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, удень + 20 ... + 25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, уночі помірний, удень істотний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 17 градусів, удень + 20 ... + 26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, у Запорізькій області істотний дощ; гроза, вдень в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, удень + 19 ... + 26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, удень + 20 ... + 25 градусів.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі + 14 ... + 16 градусів, удень + 22 ... + 24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня по всій Україні пройшли дощі, місцями з грозами і градом.

Раніше українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру.