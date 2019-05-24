Ассоциация возобновляемой энергетики против запрета строить малые солнечные электростанции на земле

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики считает нецелесообразным запрет установки бытовых солнечных электростанций на придомовых территориях.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила директор по развитию ассоциации Елена Колтык.

"Мы сейчас окончательно формируем мнение ассоциации по этому вопросу, но большинство наших участников считает, что ограничение места размещения СЭС является категорически неправильным, потому что это является частной собственностью, и вы имеете право устанавливать солнечные панели где захотите", - сказала она.

Также Колтык отметила, что есть компании, которые злоупотребляют установкой бытовых СЭС на придомовых территориях, но при этом потребителя не существует, и такими маленькими станциями накапливается 1 МВт с тарифом 18 евроцентов.

Кроме того, она добавила, что ключевым фактором является отличать злоупотребление и право обычных людей строить станции.

"Мы будем разрабатывать отдельный технический законопроект, который будет касаться малой генерации. Так как большая генерация имеет перспективы развития за счет аукционов и заключения договоров на 20 лет, то для малой генерации до 1 МВт в 2030 году "зеленый тариф" заканчивается, и будет ли выгодно строить малые станции после 2030 года без "зеленого тарифа" - очень большой вопрос", - подчеркнула она.

Как сообщали Українські Новини, Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле.

Ранее в Виннице открыли завод по производству солнечных панелей для промышленных СЭС.