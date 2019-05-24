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24 мая 2019, пятница, 15:50 127
Политика 2019-05-24T15:52:23+03:00
Українські Новини
ЦИК открыл прием денежного залога кандидатов в депутаты Рады

ЦИК открыл прием денежного залога кандидатов в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) открыла номер специального счета ЦИКа для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады, после того, как рассказала, когда истекает срок для смены места голосования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.

Соответственно, реквизиты платежа:

получатель: Центральная избирательная комиссия,

код получателя (ЕГРПОУ): 21661450,

счет получателя: 37318027000016,

банк получателя: Государственная казначейская служба Украины,

код банка получателя (МФО): 820172.

Уточняется, что партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 173 000 гривен, а партия, выдвинувшая кандидата в депутаты в одномандатном округе, и кандидаты-самовыдвиженцы - 41 730 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая началась избирательная кампаниявнеочередных выборов депутатов Верховной Рады.

Ранее ЦИК заявил, что не успевает провести тендерные процедуры для закупки бюллетеней по действуюшему законодательству.

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