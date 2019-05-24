ЦИК открыл прием денежного залога кандидатов в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) открыла номер специального счета ЦИКа для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады, после того, как рассказала, когда истекает срок для смены места голосования.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.\r\nСоответственно, реквизиты платежа:\r\nполучатель: Центральная избирательная комиссия,\r\nкод получателя (ЕГРПОУ): 21661450,\r\nсчет получателя: 37318027000016,\r\nбанк получателя: Государственная казначейская служба Украины,\r\nкод банка получателя (МФО): 820172.\r\nУточняется, что партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 173 000 гривен, а партия, выдвинувшая кандидата в депутаты в одномандатном округе, и кандидаты-самовыдвиженцы - 41 730 гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 24 мая началась избирательная кампаниявнеочередных выборов депутатов Верховной Рады.\r\nРанее ЦИК заявил, что не успевает провести тендерные процедуры для закупки бюллетеней по действуюшему законодательству.