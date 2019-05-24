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24 мая 2019, пятница, 15:35 67
Общество 2019-05-24T15:35:34+03:00
Українські Новини
В зоне ООС ранен военный

В зоне ООС ранен военный

ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 24 мая, тогда как 23 мая также был ранен украинский военный.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Максим Праута, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток 1 военнослужащий объединенных сил поступил с ранением в военный мобильный госпиталь для предоставления необходимой помощи", - сообщил он.

Праута отметил, что обстрелы в пятницу зафиксированы возле Новотроицого Донецкой области.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков и технику оккупантов.

Ранее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.

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