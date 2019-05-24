В зоне ООС ранен военный

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 24 мая, тогда как 23 мая также был ранен украинский военный.\r\nОб этом на брифинге сказал спикер Минобороны Максим Праута, передают Українськi Новини.\r\n"С начала текущих суток 1 военнослужащий объединенных сил поступил с ранением в военный мобильный госпиталь для предоставления необходимой помощи", - сообщил он.\r\nПраута отметил, что обстрелы в пятницу зафиксированы возле Новотроицого Донецкой области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков и технику оккупантов.\r\nРанее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.