В зоні ООС поранений військовий

Український військовослужбовець поранений в результаті обстрілу в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 24 травня, тоді як 23 травня також був поранений український військовий.

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Максим Праута, передають Українські Новини.

"Від початку поточної доби 1 військовослужбовець Об'єднаних сил надійшов із пораненням до військового мобільного госпіталю для надання необхідної допомоги", - повідомив він.

Праута зазначив, що обстріли в п'ятницю зафіксовано біля Новотроїцого Донецької області.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів.

Раніше на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.