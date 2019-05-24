В зоні ООС поранений військовий

Український військовослужбовець поранений в результаті обстрілу в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 24 травня, тоді як 23 травня також був поранений український військовий.\r\nПро це на брифінгу сказав речник Міноборони Максим Праута, передають Українські Новини.\r\n"Від початку поточної доби 1 військовослужбовець Об'єднаних сил надійшов із пораненням до військового мобільного госпіталю для надання необхідної допомоги", - повідомив він.\r\nПраута зазначив, що обстріли в п'ятницю зафіксовано біля Новотроїцого Донецької області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів.\r\nРаніше на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.