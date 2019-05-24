Глава АП Богдан отрицает связь команды Зеленского с экс-председателем СБУ Хорошковским

Глава Администрации Президента Андрей Богдан отрицает связь команды Президента Владимира Зеленского с бывшим председателем Службы безопасности Украины Валерием Хорошковским и бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрем Портновым

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Я не знаю, вернулся ли Хорошковский, я с ним не общался. Я не общался с Портновым. Я видел в Фейсбуке некоторые сообщения, что он вернулся, но я не видел или общался с ним. Они не являются членами нашей команды. Они не влияют на принятие никаких решений... Я не слышал, чтобы кто-то из членов нашей команды проводил с ними переговоры", - сказал Богдан.

Политик также отрицает и связь с депутатом Рады Александром Онищенком (внефракционный).

Как сообщали Українськi Новини, петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество голосов всего за сутки.

Тем временем, Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады