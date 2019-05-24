Глава АП Богдан заперечує зв'язок команди Зеленського з екс-головою СБУ Хорошковським

Глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заперечує зв'язок команди Президента Володимира Зеленського з колишнім головою Служби безпеки України Валерієм Хорошковським та колишнім першим заступником глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрієм Портновим.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Я не знаю, чи повернувся Хорошковський, я з ним не спілкувався. Я не спілкувався з Портновим. Я бачив у Фейсбуці деякі повідомлення, що він повернувся, але я не бачив або спілкувався з ним. Вони не є членами нашої команди. Вони не впливають на прийняття жодних рішень... Я не чув, щоб хтось із членів нашої команди проводив з ними переговори", - сказав Богдан.

Політик також заперечує зв'язок з депутатом Ради Олександром Онищенком (позафракційний).

Як повідомляли Українські Новини, петиція про відставку Зеленського набрала потрібну кількість голосів всього за добу.

Тим часом, Верховний Суд отримав позов про незаконність розпуску Ради