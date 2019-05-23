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23 мая 2019, четверг, 23:45 553
Политика 2019-05-23T23:46:01+03:00
Українські Новини
Глава АП Зеленского за переговоры с Россией

Глава АП Зеленского за переговоры с Россией

Андрей Богдан
Андрей Богдан

Глава Администрации Президента Андрей Богдан выступает за переговоры с Россией для прекращения конфликта на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Я не знаю (как вернуть Крым), но говорить надо, если вы хотите мира. Вы знаете, очень хорошо кидать на плату не свою жизнь. Там гибнут наши украинцы", - сказал Богдан.

Глава Администрации отметил, что не считает самопровозглашенные республики самостоятельным субъектом и заявил о необходимости переговоров с Россией.

Политик подчеркнул, что считает необходимым проведение опроса среди населения по данному вопросу.

"Не вижу ничего плохо в проведении тех или иных опросов перед принятием Верховной Радой или лично одним Президентом того или иного решения. Возможно, ты такой умный, но ты не знаешь, как на это отреагируют те или иные люди. Представление общественного мнения поможет как раз избежать такого раскола Украины на 2 части", - добавил Богдан.

По его мнению, антиукраинские позиции, в частности отказ от аннексированного Крыма, будут недопустимыми при переговорах с Россией.

"Я думаю, это тяжелый путь, но им надо идти", - настаивает он.

В ходе ток-шоу позицию Богдана поддержала лидер партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко, категорически не поддержал депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

А также назвал Россию агрессором.

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