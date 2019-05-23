Глава АП Зеленського за переговори з Росією

Глава Адміністрації Президента Андрій Богдан виступає за переговори з Росією для припинення конфлікту на Донбасі.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Я не знаю (як повернути Крим), але говорити треба, якщо ви хочете миру. Ви знаєте, дуже добре кидати на плату не своє життя. Там гинуть наші українці", - сказав Богдан.

Глава Адміністрації зазначив, що не вважає самопроголошені республіки самостійним суб'єктом і заявив про необхідність переговорів з Росією.

Політик підкреслив, що вважає за необхідне проведення опитування серед населення з даного питання.

"Не бачу нічого погано в проведенні тих чи інших опитувань перед прийняттям Верховною Радою або особисто одним Президентом того або іншого рішення. Можливо, ти такий розумний, але ти не знаєш, як на це відреагують ті чи інші люди. Подання громадської думки допоможе якраз уникнути такого розколу України на 2 частини", - додав Богдан.

На його думку, антиукраїнські позиції, зокрема відмова від анексованого Криму, будуть неприпустимими при переговорах з Росією.

"Я думаю, це важкий шлях, але ним треба йти", - наполягає він.

В ході ток-шоу позицію Богдана підтримала лідер партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, категорично не підтримав депутат Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде.

А також назвав Росію агресором.