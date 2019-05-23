Мін'юст просить Адміністрацію провести люстраційну перевірку Богдана

Міністерство юстиції просить Адміністрацію Президента провести люстраційну перевірку глави Адміністрації Андрія Богдана.

Про це в соціальній мережі Facebook написав заступник міністра юстиції Сергій Петухов, передають Українські Новини.

"Сьогодні надсилаю лист до Адміністрації Президента України з роз'ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади голови Адміністрації Президента", - повідомив він.

Петухов зазначив, що Адміністрація відповідає за проведення люстраційної перевірки, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, має звільнити таку особу і надіслати це рішення Міністерству юстиції.

Після цього Мін'юст внесе цю особу до люстраційного реєстру.

У разі невиконання вимог закону "Про очищення влади" остаточне рішення має приймати суд, і Мін'юст не виключає такого варіанту.

Мін'юст дав Адміністрації 10 днів для відповіді на зазначений лист.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути головою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.

Тим часом Богдан призупиняє адвокатську діяльність.