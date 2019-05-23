Нацполиция потеряла ряд доказательств в делах о покушении на активистов

Национальная полиция заявляет об исчезновении ряда вещественных доказательств в делах о покушении на активистов в Одесской области, в то время как с 2014 года полиция открыла 144 уголовных производства по нападениям на активистов и журналистов.

Об этом на последнем заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк сообщил заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, передают Українські Новини.

"Да, такой факт (исчезновение вещественных доказательств) действительно имеет место. По данной ситуации было проведено служебное расследование. По результатам служебного расследования ряд сотрудников был уволен из органов Национальной полиции. Материалы и выводы служебного расследования направлены по территориальности в ГБР, которым в свое время внесена информация в ЕРДР и начато расследование. Если будет установлено, что действия сотрудников полиции имеют признаки состава преступления, они будут нести уголовную ответственность", - сказал он.

При этом Невгад отметил, что утеря вещественных доказательств касается 3 уголовных производств.

"Имеется в виду три уголовных производства по эпизоду, который объединен в одно уголовное производство... Кроме ситуации по Одессе фактически нами не было установлено фактов отсутствия или уголовных производств или вещественных доказательств", - подчеркнул он.

Кроме этого, глава ВСК Борислав Береза отметил, что намерен направить в Нацполицию сообщение для расследования фактов систематического исчезновения в течение 3 лет вещественных доказательств по делу активистки Валентины Макаровой в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, дело по убийству антикоррупционной активистки Гандзюк было передано из Херсонского городского суда в суд другой области.

Ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк Алексея Левина.

Суд отпустил из-под стражи Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк и отправил под домашний арест.