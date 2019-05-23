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23 травня 2019, четвер, 17:35 22
Політика 2019-05-23T19:15:03+03:00
Українські Новини
Портнов просить ДБР відкрити справу про відмивання Порошенком коштів через офшори

Портнов просить ДБР відкрити справу про відмивання Порошенком коштів через офшори

Андрій Портнов. Фото: aportnov
Андрій Портнов. Фото: aportnov

Колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин, а саме про відмивання колишнім Президентом Петром Порошенком через офшори державних коштів, виділених на потреби армії, і просить ДБР звернутися до суду з проханням заарештувати все його майно, прийшовши в прокуратуру на тиждень раніше, ніж його запрошували.

Про це Портнов написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Друзі, вранці зареєстрували в Державному бюро розслідувань заяву про відмивання Порошенком вкрадених у армії коштів через офшорні угоди", - написав він.

Портнов і його команда юристів протягом декількох тижнів очікує від ДБР подачі до суду клопотання про арешт всього майна, що належить Порошенку.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією.

Тим часом поліція взяла під охорону екс-заступника голови Адміністрації Портнова.

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