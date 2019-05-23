Совет адвокатов Киева обратился к главе АП Богдану по поводу полномочности органов адвокатского самоуправления в столице

Председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко проинформировал Администрацию Президента о полномочных органах адвокатского самоуправления столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной ассоциации адвокатов, передают Українські Новини.

Соответствующее письмо Рябенко направил в адрес главы АП Андрея Богдана 23 мая.

В письме говорится, что накануне в Совет адвокатов Киева поступило нотариальное заявление Богдана о приостановлении адвокатской деятельности.

На основании этого заявления администраторы ЕРАУ первого уровня в Совете адвокатов Киева внесли соответствующие изменения в профайл адвоката Богдана в ЕРАУ.

Эти изменения подтверждены администраторами второго уровня в Совете адвокатов Украины.

Рябенко отметил что органами адвокатского самоуправления в Киеве является Совет адвокатов и квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатов, а руководство органов адвокатского самоуправления было избрано на конференции адвокатов столицы в августе-октябре 2016 года.

В то же время, в письме Рябенко обращает внимание на деятельность группы лиц, которые присвоили полномочия органов адвокатского самоуправления незаконным способом и выдают себя и созданные ими организации за самоуправляемые органы адвокатуры.

"Однако, с 2016 года группой лиц совершаются систематические действия по нарушению закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", Правил адвокатской этики, решений органов адвокатского самоуправления. Такие их действия направлены на дискредитацию Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Киева, так и на присвоение полномочий органов адвокатского самоуправления. В частности, этими лицами поддерживается так называемый Реестр адвокатов Киева, который не имеет никакого официального статуса, относительно чего Главным следственным управлением Национальной полиции Украины внесены сведения в ЕРДР, а также открыты дисциплинарные производства в региональных квалификационно-дисциплинарных палатах адвокатуры", - говорится в письме к АП.

В связи с этим, председатель Совета адвокатов Киева подчеркивает, что по любым вопросам функционирования органов адвокатского самоуправления в Киеве необходимо обращаться по адресу - ул. Борисоглебская, 3.

Как сообщали Українські Новини, Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП.

Ранее, глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

Президент Владимир Зеленский назначил адвоката Богдана главой АП.