Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП

Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации Президента Андрея Богдана, подпадающего под действие закона "Об очищении власти" (люстрации).\r\nОб этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.\r\nМинюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.\r\nВ то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.\r\n"Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу № 800\/414\/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной Законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины", - сказано в ответе на запрос.\r\n\r\n\r\nМинюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.\r\nТакже министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента адвоката Андрея Богдана.\r\nВ 2010-2014 году Богдан занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова.\r\nЭта должность находится в перечне должностей, работавшие на которых больше 1 года лица подпадают под люстрацию.