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23 травня 2019, четвер, 14:27 12
Президент 2019-05-23T17:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде

Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде

Президент України Володимир Зеленський заперечує можливість ведення переговорів з Росією. Про це він сказав перед початком свого виступу на IForum, передає "Громадське".

На питання журналістів, чи будуть переговори з Росією, Зеленський відповів, що ні.

Раніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

"Сам Володимир Зеленський декларував у своїх виступах, що ми розглядаємо питання оформлення якихось домовленостей та винесення їх на референдум. Все-таки повинні не політики тільки говорити, але й народ. Ми розглядаємо винесення на всенародний референдум питання по досягненню мирних домовленостей з Росією, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент приймав рішення - щоб народ України прийняв це рішення", - заявив Богдан.

Раніше Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним.

Путін заявив, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав" але готовий до прямих переговорів з Зеленським.

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