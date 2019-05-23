Виборчий процес позачергових виборів Ради розпочнеться 24 травня, - ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє, що виборчий процес позачергових виборів Ради розпочнеться 24 травня.

Про це вона сказала на брифінгу, передають Українські Новини.

"Виборчий процес позачергових виборів депутатів розпочнеться з наступного дня після публікації - тобто з 24 травня 2019 року без ухвалення ЦВК будь-яких рішень про його початок", - сказала вона.

Сліпачук запевнила, що комісію не буде залучено до політичних ігор.

Як повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради і дострокових виборах набрав чинності.

Також Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.

Раніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.