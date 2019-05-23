Виборчий процес позачергових виборів Ради розпочнеться 24 травня, - ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє, що виборчий процес позачергових виборів Ради розпочнеться 24 травня.\r\nПро це вона сказала на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Виборчий процес позачергових виборів депутатів розпочнеться з наступного дня після публікації - тобто з 24 травня 2019 року без ухвалення ЦВК будь-яких рішень про його початок", - сказала вона.\r\nСліпачук запевнила, що комісію не буде залучено до політичних ігор.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради і дострокових виборах набрав чинності.\r\nТакож Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.\r\nРаніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.