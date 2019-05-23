подписаться на рассылку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 мая 2019, четверг, 12:10 13
Общество 2019-05-23T12:15:07+03:00
Українські Новини
Фонд энергоэффективности хочет запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда

Фонд энергоэффективности хочет запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" намерено запретить объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) участвовать в программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") параллельно с участием в программе фонда.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила директор учреждения Юлия Головатюк-Унгуряну.

По ее словам, пока дискуссионным остается вопрос софинансирования термомодернизации фондом и муниципальными программами поддержки энергоэффективности.

"Пока мы не установили ограничения на участие в муниципальных программах, хотя эксперты и доноры имеют разные позиции по этому поводу. Например, ОСМД вообще сможет получить компенсацию не более чем, скажем, 60% или 70%. Но пока это дискуссионный вопрос", - подчеркнула Головатюк-Унгуряну.

Она отметила, что скорее всего от идеи установления ограничений на данном этапе работы откажутся.

"Если же говорить о софинансировании с государственной программой "теплые кредиты", таких ограничений пока нет, но запрет однозначно будет. Двойное финансирование со стороны государственного бюджета - это не правильно", - прокомментировала директор фонда.

Также возможно установление ограничения финансирования "на руки" или в зависимости от площади.

Как сообщали Українськi Новини, Фонд энергоэффективности планирует принимать заявки от ОСМД с июля.

28 марта государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" и Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) подписали соглашение с Укргазбанком об участии банка в финансировании проектов фонда.

Соглашение запустило процесс получения грантового финансирования проектов тестовой программы модернизации объединений совладельцев многоквартирных домов "первые ласточки".

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает выделение 1,6 млрд гривен на финансирование государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".

В декабре 2018 года Украина и ЕС договорились о выделении 54 млн еврона финансирование Фонда энергоэффективности, а в начале прошлого года было подписано соглашение о выделении 50 млн евро на финансирование.

Президент Петр Порошенко одобрил создание Фонда энергоэффективности в июле 2017 года, официально учреждение было зарегистрировано в июле 2018 года.

Больше новостей о: ОСМД Энергоэффективность Фонд энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну

Архив
Новости
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины 2,7% в 2019 12:22
Фонд энергоэффективности хочет запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда 12:10
Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/iryna.gerashchenko/
Ирина Геращенко показала свои украшения и возмутилась, что ей приписали дорогие драгоценности 12:09
Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата 12:02
Механизм субсидирования тарифов населения должен быть возложен на госкомпании по аналогии с рынком газа, - эксперт 11:51
больше новостей
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно 06:00
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации 21:14
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
Святослав Вакарчук. Скриншот: телеканал ICTV/YouTube
Вакарчук выступил против референдумов, хотя в 2014 хотел решить на них вопросы языка и федерализации 07:30
Андрей Богдан. Фото: facebook.cоm/Андрей Богдан
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП 10:06 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok