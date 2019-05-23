Фонд энергоэффективности хочет запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" намерено запретить объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) участвовать в программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") параллельно с участием в программе фонда.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила директор учреждения Юлия Головатюк-Унгуряну.

По ее словам, пока дискуссионным остается вопрос софинансирования термомодернизации фондом и муниципальными программами поддержки энергоэффективности.

"Пока мы не установили ограничения на участие в муниципальных программах, хотя эксперты и доноры имеют разные позиции по этому поводу. Например, ОСМД вообще сможет получить компенсацию не более чем, скажем, 60% или 70%. Но пока это дискуссионный вопрос", - подчеркнула Головатюк-Унгуряну.

Она отметила, что скорее всего от идеи установления ограничений на данном этапе работы откажутся.

"Если же говорить о софинансировании с государственной программой "теплые кредиты", таких ограничений пока нет, но запрет однозначно будет. Двойное финансирование со стороны государственного бюджета - это не правильно", - прокомментировала директор фонда.

Также возможно установление ограничения финансирования "на руки" или в зависимости от площади.

Как сообщали Українськi Новини, Фонд энергоэффективности планирует принимать заявки от ОСМД с июля.

28 марта государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" и Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) подписали соглашение с Укргазбанком об участии банка в финансировании проектов фонда.

Соглашение запустило процесс получения грантового финансирования проектов тестовой программы модернизации объединений совладельцев многоквартирных домов "первые ласточки".

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает выделение 1,6 млрд гривен на финансирование государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".

В декабре 2018 года Украина и ЕС договорились о выделении 54 млн еврона финансирование Фонда энергоэффективности, а в начале прошлого года было подписано соглашение о выделении 50 млн евро на финансирование.

Президент Петр Порошенко одобрил создание Фонда энергоэффективности в июле 2017 года, официально учреждение было зарегистрировано в июле 2018 года.