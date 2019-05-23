Беларусь сняла ограничения по экспорту нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из России.

Об этом говорится в сообщении Белорусского телеграфного агентства БЕЛТА со ссылкой на председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, передают Українськi Новини.

"Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство - это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", - сказал Андрей Рыбаков.

По его словам, в настоящее время внутренний рынок страны полностью обеспечен качественным топливом.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.