Кабмін прийняв новий український правопис: що змінилося

На думку філологів, новий правопис буде значно більш українським. Фото: pogliad.ua

На думку філологів, новий правопис буде значно більш українським. Фото: pogliad.ua

Після прийняття закону про українську мову, уряд України на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис". Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів. Оновлення розробила Українська національна комісія з питань правопису, яка розпочала роботу в 2015 році. Повний текст "Українського правопису" можна побачити на сайті Міносвіти посилання.

Що ж змінилося?

В новому правописі пропонують писати "пів" з іменниками окремо, якщо мова йде про половину: пів Києва, пів хліба, пів огірка, пів відра. Зараз ці слова пишуться разом.

Також унормовано написання слова "проєкт". Ще один приклад - написання власних імен: "Афіни" можна писати і як "Атени".

Наприклад, ось так:

Борисфен і Бористен, Демосфен і Демостен, Марфа і Березня;

анафема і анатема, дифірамб і дитирамб.

Звук [j] передається згідно з вимовою іншомовного слова літерою ї, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] літерами: є, ї, ю, я: буєр, конвеєр, плеєр, флаєр, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, ін'єкція, проєкт, проєкція, суб'єкт, траєкторія, фоє, єті, Гоя, Савоя, Феєрбах, Маєр, Каєнна, Ісая, Йоганн, Рамбує, Соєр.

Схожий принцип діє щодо передачі звуку h. За новим правописом потрібно писати гінді і Гельсінкі, але в деяких запозичених словах традиційно пишемо х.

В новому правописі пропонується використовувати менше дефісів, а слова з першими іноземними частками потрібно буде писати разом (зараз частина з них пишеться разом, а частина через дефіс). Наприклад: "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" і "експрезидент".

Новий правопис пропонує урізноманітнити традицію передачі буквосполучення "au" і розширити можливі варіанти транслітерації. Проект документа допускає орфографічні варіанти: "аудієнція" і "авдієнція", "аудиторія" та "авдиторія", "пауза" та "павза", "фауна" та "фавна".

Також новий документ пропонує використовувати менше лапок.

На думку філологів, новий правопис буде значно більш українським. Воно поверне нам мову, який був притаманний українцям до абсолютної русифікації, яка проходила в 50-ті роки минулого століття. Крім того, вчені запевняють, що багато норм залишаться.

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