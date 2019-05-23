Представитель Зеленского в Раде предложил сократить количество депутатов

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук считает, что нужно сократить количество депутатов парламента. Об этом Стефанчук рассказал в интервью LB.ua.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?", - рассказал Стефанчук.

Так, по словам Стефанчука, нормы представительства народа в парламенте нарушены, потому количество народных депутатов необходимо пересмотреть.

Как сообщали Українські Новини, представитель Зеленского в Раде Стефанчук "открестился" от встреч с Коломойским.

Ранее у Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады.