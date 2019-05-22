Представитель Зеленского раскритиковал Кабмин за принятие непрозрачных решений по энергетике

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус раскритиковал Кабмин за то, что там принимали непрозрачные решения по энергетике.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

Сегодня Герус впервые как представитель Президента присутствовал на заседании Кабинета Министров Украины.

"На этом заседании рассматривался важный пакет правительственных решений в сфере энергетики, в том числе три Постановления КМУ, которые касаются введения нового рынка электрической энергии. К сожалению, это было немного странное заседание Кабинета Министров, когда одним пакетом были проголосованы решения, которые не были в Повестке дня и даже не были озвучены с голоса. Некоторые решения, которые как потом оказалось, были приняты, даже не были в перечне вопросов, которые рассматривались (и это зафиксировано)", - написал он.

Таким образом выступить на заседании Кабинета Министров возможности не было. В связи с тем Герус публично выразил свои комментарии:

- некоторые решения, которые сегодня рассматривались на КМУ, очевидно, содержат дискриминационные нормы, ставящие государственные компании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение. К сожалению, такие решения принимались в спешке еще до получения соответствующего заключения Антимонопольного комитета.

- на некоторые решения были получены жалобы от иностранных компаний, которые рассматривали возможность инвестировать в генерирующие мощности в Украине, что является важным, как для привлечения иностранных инвестиций, так и для демонополизации рынка. Нарекания иностранных компаний сводились к тому, что такие новые правила ограничивали конкуренцию и создавали преимущество отдельным локальным энергетическим компаниям.

Представитель Президента в Кабмине назвал это не лучшей практикой, когда "Правительство так внедряет новый рынок электрической энергии".

"Считаю, такие важные решения должны пройти полноценное профессиональное публичное обсуждение. По моему мнению, лучше в этой ситуации было бы, если бы на следующее заседание Правительства был повторно вынесен такие сложные дискуссионные вопросы для полноценного рассмотрения и прозрачного принятия решения", - заявил Герус.

Напомним, Зеленский назначил замглавы Администрации Пристайко.

Ранее Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации.