Зеленський зустрінеться з місією МВФ наступного тижня

Президент Володимир Зеленський має намір зустрітися з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) 27 травня - 2 червня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, що знаходиться в Києві. Зустріч відбудеться на наступному тижні, як і було заплановано", - сказано в ньому.\r\nЗараз представники місії проводять зустрічі з чиновниками.\r\nЯк писали Українські Новини публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.\r\nТим часом, МВФ вважає, що газ для населення повинен бути за ринковою ціною.