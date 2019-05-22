Зеленський зустрінеться з місією МВФ наступного тижня

Президент Володимир Зеленський має намір зустрітися з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) 27 травня - 2 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, що знаходиться в Києві. Зустріч відбудеться на наступному тижні, як і було заплановано", - сказано в ньому.

Зараз представники місії проводять зустрічі з чиновниками.

Як писали Українські Новини публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.

Тим часом, МВФ вважає, що газ для населення повинен бути за ринковою ціною.