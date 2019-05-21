Завтра почти на всей территории Украины пройдут грозы, местами – с градом

22 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +15…+23 градуса, в Закарпатье +13…+18 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nВ Сваляве существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, днем местами град, ветер южный, 7-12 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем умеренные, местами существенные дожди, местами грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем умеренные, местами существенные дожди, местами грозы, днем местами град, ветер южный, 7-12 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+26 градусов.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.\r\nВ Ялте кратковременный дождь.\r\nТемпература ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.\r\nТем временем, 20 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.