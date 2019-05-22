Завтра по всій Україні пройдуть дощі, місцями з грозами і градом

23 травня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, на Закарпатті суттєві дощі, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+22 градуси.\r\nУ Карпатах короткочасні дощі, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nУ Сваляві суттєві дощі, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, вітер західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, вітер західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні майже на всій території України пройдуть грози, місцями з градом.\r\nТим часом, сьогодні відзначають День Миколи Чудотворця.