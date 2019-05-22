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22 травня 2019, середа, 14:07 56
Життя 2019-05-22T15:00:02+03:00
Українські Новини
Завтра по всій Україні пройдуть дощі, місцями з грозами і градом

Завтра по всій Україні пройдуть дощі, місцями з грозами і градом

Дощ. Фото: reading
Дощ. Фото: reading

23 травня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, на Закарпатті суттєві дощі, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Карпатах короткочасні дощі, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Сваляві суттєві дощі, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, вітер західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, вітер західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні майже на всій території України пройдуть грози, місцями з градом.

Тим часом, сьогодні відзначають День Миколи Чудотворця.

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