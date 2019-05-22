Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования

Сегодня, 22 мая, Православная церковь отмечает Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая. В народе праздник называют "летним Николаем" или "Николой Вешним" и почитают с большой любовью святого. О традициях и приметах праздника расскажут Українські Новини.

Кроме зимнего праздника святого Николая, в который принято дарить детям подарки, существует также и летний Николай, отмечаемый 22 мая. Установлен он в честь перенесения мощей чудотворца из Мир Ликийских в Бар.

Считается, что во время торжественного внесения святыни в церковь вершились чудеса исцеления больных. Позже был построен храм по имени святого, где ныне хранится большая часть его мощей.

Праздники в честь Николая Чудотворца всегда чествовали с особой благосклонностью. В его силу безоговорочно верили, а в молитвах просили помощи при самых безвыходных ситуациях, исцеления, поддержки и заступничества для детей, а также покровительства во время путешествий.

Святой широко известен как покровитель морских путешественников. К нему обращаются, дабы получить защиту в пути. Некоторые считают, что не обратиться к святому, отправляясь или находясь в море, равно погибели в морских водах. Когда моряков настигает буря, они просят спасения у Николая Угодника.

Также полагается, что святой – покровитель лошадей. Издавна в этот день существовала традиция освящать лошадей с помощью святой воды. А для того, чтобы лошадь не мучили нечистые, наездник скакал на ней верхом в поле.

С Николая начинали отдавать молодым парням лошадей на ночную паству. В праздник к ним могли прийти девушки и устроить гулянье с хороводами. Иной раз пастухи и дети собирались у костра с кашей или пирогами.

При этом только после летнего Николая в народе разрешается сеять гречиху и стричь овец.

Приметы:

если на Николу заквакают лягушки - овес будет хорошим;

от Николы остается двенадцать холодных утренников;

Никола осенний лошадь на двор загонит, а Никола весенний лошадь откормит;

до Николы крепись, а с Николы живи не тужи;

пришел Николай – кони пасутся;

до Николая не сей гречки и не стриги овечки!

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