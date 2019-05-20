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20 мая 2019, понедельник, 22:15 468
Общество 2019-05-20T22:15:38+03:00
Українські Новини
Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского

Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского. Видео того, как Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь на франкфуртский рейс, оказалось в распоряжении здания "Страна".

Глава Минздрава, известная своими многочисленными советами в соцсети Facebook, на видео все время смотрит в свой смартфон. 

Как сообщали Українські Новини, Супрун рассказала, собирается ли она в отставку. В понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.

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