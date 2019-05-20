Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского. Видео того, как Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь на франкфуртский рейс, оказалось в распоряжении здания "Страна".

Глава Минздрава, известная своими многочисленными советами в соцсети Facebook, на видео все время смотрит в свой смартфон.

Как сообщали Українські Новини, Супрун рассказала, собирается ли она в отставку. В понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.