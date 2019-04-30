Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что готова к сотрудничеству с командой новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Об этом она сказала в интервью DW, сообщает theБабель.

В частности Супрун отметила, что она готова возглавить Минздрав в новом правительстве, если сформированный после парламентских выборов Кабинет министров будет поддерживать реформы в области здравоохранения.

"После выборов от команды Зеленского мы услышали, что есть поддержка реформ, они бы хотели посмотреть, как они происходят, возможно, дать какие-то советы. Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимые", - рассказала Супрун в интервью.

Руководительница Минздрава считает, что после инаугурации Зеленского новая команда будет встречаться с министрами, чтобы пообщаться с ними.

"Мы будем следить за тем, что происходит в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимого финансирования", - заявила Супрун.

Относительно упреков консультантом Зеленского в вопросах здравоохранения Евгением Комаровским о неприятии командой Минздрава критики Супрун заметила, что каждому может что-то не нравиться.

"Каждому что-то может не понравиться. Мы слушаем наших врачей и пациентов, пациентские организации и реагируем на все. Впервые в Украине мы не спускали с горы, из Киева, какие-то реформы, а добились участия всех сторон ", - говорит Супрун.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский публично поддержал Ульяну Супрун.

Позже Зеленский раскритиковал медреформу Супрун, а у Супрун ответили Зеленскому, почему не приезжает скорая.