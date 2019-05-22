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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 11:16 77
Зовнішня політика 2019-05-22T13:30:03+03:00
Українські Новини
Супрун закликала ООН вигнати Росію з Радбезу під час виступу в Женеві

Супрун закликала ООН вигнати Росію з Радбезу під час виступу в Женеві

Уляна Супрун.
Уляна Супрун.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час виступу на 72-й сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві закликала ООН виключити Росію з Ради безпеки організації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини.

"ООН не повинні толерувати присутність Російської Федерації в Раді Безпеки, поки ті не повернуться до системи міжнародного права, починаючи з виведення їх військ і командних структур з окупованих територій України (Донбасу і Криму) і звільнення всіх військовополонених та політичних ув'язнених", - заявила Супрун.

В.о. міністра зазначила, що роздача російських паспортів на окупованих територіях, примусово чи добровільно, є ще одним актом агресії, а вимога наявності російського паспорта для отримання медичної допомоги - є порушенням прав людини.

"Країни-члени ВООЗ та інші міжнародні організації повинні говорити "ні" російським грошам, які наповнюють західні рахунки, інакше ви ризикуєте стати заручниками Кремля", - додала Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун полетіла з України відразу після інавгурації Зеленського.

Також Супрун розповіла, чи збирається вона у відставку. Раніше Супрун заявила, що готова очолити МОЗ у новому уряді, але за однієї умови.

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