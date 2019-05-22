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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 09:45 576
Політика 2019-05-22T09:46:47+03:00
Українські Новини
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці

Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці

Міжнародний валютний фонд, МВФ . Фото: UTMAG
Міжнародний валютний фонд, МВФ . Фото: UTMAG

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка вчора розпочала роботу в Україні, скорочує графік роботи і не буде переглядати програму співпраці.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його словами, МВФ змінює графік роботи місії в Києві.

"Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона. Перегляду програми не буде. Причина - розпуск парламенту", - сказав він.

За його даними, не залишилися непоміченими і деякі кадрові призначення в Адміністрації Президента.

Як писали Українські Новини публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.

Тим часом, МВФ вважає, що газ для населення повинен бути за ринковою ціною.

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