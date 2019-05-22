Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка вчора розпочала роботу в Україні, скорочує графік роботи і не буде переглядати програму співпраці.\r\nПро це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.\r\nЗа його словами, МВФ змінює графік роботи місії в Києві.\r\n"Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона. Перегляду програми не буде. Причина - розпуск парламенту", - сказав він.\r\nЗа його даними, не залишилися непоміченими і деякі кадрові призначення в Адміністрації Президента.\r\nЯк писали Українські Новини публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.\r\nТим часом, МВФ вважає, що газ для населення повинен бути за ринковою ціною.