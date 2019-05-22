Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка вчора розпочала роботу в Україні, скорочує графік роботи і не буде переглядати програму співпраці.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його словами, МВФ змінює графік роботи місії в Києві.

"Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона. Перегляду програми не буде. Причина - розпуск парламенту", - сказав він.

За його даними, не залишилися непоміченими і деякі кадрові призначення в Адміністрації Президента.

Як писали Українські Новини публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.

Тим часом, МВФ вважає, що газ для населення повинен бути за ринковою ціною.