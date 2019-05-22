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22 мая 2019, среда, 00:22 1508
Президент 2019-05-22T00:23:35+03:00
Українські Новини
Плохая аура и карма: Климкин посоветовал Зеленскому перезагрузить АП

Плохая аура и карма: Климкин посоветовал Зеленскому перезагрузить АП

Павел Климкин.
Павел Климкин.

Министр иностранных дел Павел Климкин, который написал заявление об отставке, рекомендует Президенту Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию Президента.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин.

Он также добавил, что Офис Президента и Секретариат Кабинета Министров могут работать лучше, если избавить их от бюрократии.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин намерен баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Тем временем Зеленский, после назначения Андрея Богдана главой Администрации Президента, назначил его заместителями Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль.

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