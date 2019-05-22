Министр иностранных дел Павел Климкин, который написал заявление об отставке, рекомендует Президенту Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию Президента.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин.\r\nОн также добавил, что Офис Президента и Секретариат Кабинета Министров могут работать лучше, если избавить их от бюрократии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Климкин намерен баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.\r\nТем временем Зеленский, после назначения Андрея Богдана главой Администрации Президента, назначил его заместителями Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль.