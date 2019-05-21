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21 травня 2019, вівторок, 20:52 8
Політика 2019-05-21T20:57:39+03:00
Українські Новини
Хорошковський повернувся до України через 7 років, - ЗМІ

Хорошковський повернувся до України через 7 років, - ЗМІ

Валерій Хорошковський.
Валерій Хорошковський.

Колишній голова Служби безпеки України, екс-віце-прем'єр-міністр часів президентства Віктора Януковича та бізнесмен Валерій Хорошковський, який виїхав з країни в 2012 році, повернувся до України. Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня, повідомляють "Схеми" з посиланням на три джерела, незалежних один від одного.

Хорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. За даними ЗМІ, проживав у Монако. Його виїзду за кордон передував конфлікт з екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем'єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра.

Хорошковський також був членом ради Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, екс-заступник голови Адміністрації Андрій Портнов повернувся до України і заявив, що не має наміру йти на держслужбу.

Поліція взяла під охорону Портнова.

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