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21 мая 2019, вторник, 20:35 160
Политика 2019-05-21T20:35:55+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил первым замглавы Администрации Трофимова

Зеленский назначил первым замглавы Администрации Трофимова

Детектор медіа
Детектор медіа

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Администрации Президента Сергея Трофимова.

Об этом говорится в указе Президента №306 от 21 мая, передают Українські Новини.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича первым заместителем главы Администрации Президента Украины", - сказано в нем.

До этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95".

Он сотрудничал со студией с 2005 года.

Напомним, Зеленский назначил главой Администрации Богдана.

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