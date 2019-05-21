Зеленский назначил первым замглавы Администрации Трофимова

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Администрации Президента Сергея Трофимова.

Об этом говорится в указе Президента №306 от 21 мая, передают Українські Новини.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича первым заместителем главы Администрации Президента Украины", - сказано в нем.

До этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95".

Он сотрудничал со студией с 2005 года.

Напомним, Зеленский назначил главой Администрации Богдана.

Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко.

Зеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником.