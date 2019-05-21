Зеленский назначил первым замглавы Администрации Трофимова

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Администрации Президента Сергея Трофимова.\r\nОб этом говорится в указе Президента №306 от 21 мая, передают Українські Новини.\r\n"Назначить Трофимова Сергея Владимировича первым заместителем главы Администрации Президента Украины", - сказано в нем.\r\nДо этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95".\r\nОн сотрудничал со студией с 2005 года.\r\nНапомним, Зеленский назначил главой Администрации Богдана.\r\nЗеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко. \r\nЗеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником.