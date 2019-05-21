Оккупанты на фронте ранили троих украинских военных

После обстрела жилых домов, боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 21 мая, 3 военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы.

Вследствие обстрелов 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики ранили военного ВСУ и поплатились шестью "бойцами".

Тем временем Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.