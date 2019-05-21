На Донбассе боевики ранили военного ВСУ и поплатились шестью "бойцами"

Вчера, 20 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил, где ранее боевики обстреляли жилые дома, вооруженные формирования РФ нарушили режим тишины 10 раз. Был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 5 раз.

Отмечается, что один украинский военный был ранен вследствие обстрелов.

Также, по данным разведки ВСУ, 20 мая один оккупант был уничтожен, еще шесть - получили ранения

Кроме того, с начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", был ранен один боец ВСУ.

Как сообщали Українські Новини, Президент Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.

Также на Донбассе бойцы ВСУ в бою уничтожили боевика.