Окупанти на фронті поранили трьох українських військових

Після обстрілу житлових будинків, бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 21 травня, 3 військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 2 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Водяне - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля села Гнутове - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми.

Внаслідок обстрілу 3 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили військового ЗСУ і поплатилися шістьма "бійцями".

Тим часом Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.