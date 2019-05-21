підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 травня 2019, вівторок, 19:01 59
Силові структури 2019-05-21T21:00:02+03:00
Українські Новини
Окупанти на фронті поранили трьох українських військових

Окупанти на фронті поранили трьох українських військових

Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

Після обстрілу житлових будинків, бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 21 травня, 3 військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 2 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Водяне - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля села Гнутове - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми.

Внаслідок обстрілу 3 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили військового ЗСУ і поплатилися шістьма "бійцями".

Тим часом Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС обстріли на Донбасі Ситуація на Сході Поранені військові

Архів
Новини
Хорошковський повернувся до України через 7 років, - ЗМІ 20:52
Зеленський призначив першим помічником співзасновника "Квартал 95" Сергія Шефіра 20:13
Зеленський призначив головою Адміністрації Богдана 19:48
"Нацкорпус" просить Зеленського покарати та не допустити обрання до Ради нібито причетного до анексії Криму Коровченка 19:42
Україна ввела антидемпінгові мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови 19:38
більше новин
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok