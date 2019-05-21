Окупанти на фронті поранили трьох українських військових

Після обстрілу житлових будинків, бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 21 травня, 3 військовослужбовців отримали поранення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"З початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - сказано в ньому.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 2 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Водяне - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля села Гнутове - з великокаліберних кулеметів.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми.\r\nВнаслідок обстрілу 3 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.\r\nВтрати противника уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили військового ЗСУ і поплатилися шістьма "бійцями".\r\nТим часом Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.