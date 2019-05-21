Зеленский инициировал отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%, - Хомутынник

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявляет, Президент Владимир Зеленский инициирует отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3% до проведения досрочных выборов.

Об этом он сказал журналистам по итогам консультаций, передают Українськi Новини.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок. Первая правка - отменить мажоритарную систему, вторая - снизить проходной барьер до 3%", - сказал он.

По его словам, обсуждалась и предложенная фракциями третья, которая касалась уточнения норм об императивном мандате.

При этом председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что Зеленский должен направить письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с инициативой провести внеочередное заседание для изменения избирательного законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, на встрече руководство фракций заявило Зеленскому об отсутствии коалиции уже 2 года.

Досрочные выборы могут пройти 28 июля, а указ о роспуске Рады ожидается завтра.