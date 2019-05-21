Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради 22 травня для внесення змін в закон про вибори

Президент Володимир Зеленський просить голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати позачергове засідання парламенту 22 травня для внесення змін до закону про вибори.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів", - написав він.

Згідно зі зверненням, Зеленський пропонує внести до порядку денного такого засідання внесення змін до законів "Про вибори народних депутатів" і "Про проведення державних закупівель", які було визначено під час консультацій Зеленського з головами фракцій і керівництвом парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибору парламенту на 21 липня.

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" в Раді Віталій Хомутинник заявив, що Зеленський ініціює скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3% до проведення дострокових виборів.