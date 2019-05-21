Портнова викликали на допит в Генпрокуратуру, він відповів - прийде

Генеральна прокуратура викликає на допит колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова, за заявою якого ДБР почало розслідувати можливу держзраду Петра Порошенка.\r\nПро це Українським Новинам сказав начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.\r\n"Він викликаний повісткою на допит на 11:00 27 травня", - повідомив він.\r\nПортнов буде допитаний як свідок у справах Евромайдана.\r\nАндрій Портнов відповів на виклик і написав, що прийде.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Портнов подав у ДБР першу заяву про злочин Порошенка.\r\nПри цьому поліція взяла під охорону екс-заступника голови Адміністрації Портнова.