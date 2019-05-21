Портнова викликали на допит в Генпрокуратуру, він відповів - прийде

Генеральна прокуратура викликає на допит колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова, за заявою якого ДБР почало розслідувати можливу держзраду Петра Порошенка.

Про це Українським Новинам сказав начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Він викликаний повісткою на допит на 11:00 27 травня", - повідомив він.

Портнов буде допитаний як свідок у справах Евромайдана.

Андрій Портнов відповів на виклик і написав, що прийде.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов подав у ДБР першу заяву про злочин Порошенка.

При цьому поліція взяла під охорону екс-заступника голови Адміністрації Портнова.