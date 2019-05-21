Все фракции хотят идти на досрочные выборы, - советник Зеленского

Консультант Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявляет, что на встрече с Президентом Владимиром Зеленским все фракции Верховной Рады задекларировали намерение идти на досрочные выборы в парламент.

Об этом он сообщил журналистам по итогам консультаций с председателями фракций и руководством Рады, передают Українські Новини.

"Мы считаем, что консультации прошли очень конструктивно. Практически все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью такого роспуска. Были споры касательно конституционности, законности, возможности обжалования такого указа. Но при его имении, все партии парламента заявили о желании идти на выборы", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пообещал "создать неудобства" Радеза дату инаугурации.

Ранее у Зеленского заявили, что первые назначения будут в ближайшие дни.