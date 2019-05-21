Всі фракції хочуть йти на дострокові вибори, - радник Зеленського

Консультант Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявляє, що на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським всі фракції Верховної Ради задекларували намір йти на дострокові вибори в парламент.

Про це він повідомив журналістам за підсумками консультацій з головами фракцій і керівництвом Ради, передають Українські Новини.

"Ми вважаємо, що консультації пройшли дуже конструктивно. Практично всі лідери парламентських фракцій погодилися з можливістю такого розпуску. Були спори щодо конституційності, законності, можливості оскарження такого указу. Але за його наявності, всі партії парламенту заявили про бажання йти на вибори", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв створити незручності" Раді за дату інавгурації.

Раніше у Зеленського заявили, що перші призначення будуть в найближчі дні.