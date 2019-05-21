Руководство фракций заявило Зеленскому об отсутствии коалиции уже 2 года, - Хомутынник

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявляет, что на встрече с Президентом Владимиром Зеленским руководство фракций Рады констатировало отсутствие коалиции на протяжении 2 лет.

Об этом он сказал журналистам по итогам консультаций, передают Українськi Новини.

"На этой встрече был подтвержден факт несуществования коалиции не только до пятницы прошлой недели, но и то, что коалиции не существовало почти два года. Фракции большинства - "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", посчитав, сколько у них народных депутатов, признали то, что всего в коалиции таковых 216. Поэтому партия "Видродження" с пониманием отнесется к решению Президента о роспуске парламента", - сказал он.

По его словам, факт отсутствия коалиции все время скрывался.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский договорился о досрочных выборах 21 июля на встрече с фракциями.

Ранее у Зеленского заявили, что первые назначения будут в ближайшие дни.