Керівництво фракцій заявило Зеленському про відсутність коаліції вже 2 роки, - Хомутиннік

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутинник заявляє, що на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським керівництво фракцій Ради констатував відсутність коаліції упродовж 2 років.

Про це він сказав журналістам за підсумками консультацій, передають Українські Новини.

"На цій зустрічі було підтверджено факт неіснування коаліції не тільки до п'ятниці минулого тижня, а й те, що коаліції не існувало майже два роки. Фракції більшості - "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт", поразувавши, скільки у них народних депутатів, визнали те, що всього в коаліції їх 216. Тому партія "Відродження" з розумінням поставиться до рішення Президента про розпуск парламенту", - сказав він.

З його слів, факт відсутності коаліції весь час переховувався.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський домовився про дострокові вибори 21 липня на зустрічі з фракціями.

Раніше у Зеленського заявили, що перші призначення в найближчі дні.