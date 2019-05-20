На Донбассе бойцы ВСУ в бою уничтожили боевика

Вчера, 19 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 11 раз, из них дважды - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм, при этом ранив одного бойца ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.

Кроме того, с начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Как сообщали Українські Новини, на фронте оккупанты ответили за четырех раненых военных, потеряв убитыми двух "бойцов".

Также на Донбассе боевики обстреляли жилые дома и жилые дома в Золотом и Новоалександровке.

Ранее боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, применив запрещенное вооружение.