подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 мая 2019, понедельник, 08:20 2308
Силовые структуры 2019-05-20T08:20:06+03:00
Українські Новини
На Донбассе бойцы ВСУ в бою уничтожили боевика

На Донбассе бойцы ВСУ в бою уничтожили боевика

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчера, 19 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 11 раз, из них дважды - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм, при этом ранив одного бойца ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.

Кроме того, с начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Как сообщали Українські Новини, на фронте оккупанты ответили за четырех раненых военных, потеряв убитыми двух "бойцов".

Также на Донбассе боевики обстреляли жилые дома и жилые дома в Золотом и Новоалександровке.

Ранее боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, применив запрещенное вооружение.

Больше новостей о: Боевики война на Донбассе Ситуация в зоне ООС

Архив
Новости
В Бразилии неизвестные расстреляли 11 человек в баре 09:00
Приготовления к инаугурации под Верховной Радой. Фото: Информатор
Инаугурация Зеленского: что происходит у Верховной Рады за несколько часов до церемонии 08:40
На Донбассе бойцы ВСУ в бою уничтожили боевика 08:20
Сегодня состоится инаугурация Зеленского 07:52
УАФ своими решениями доказывает, что Национальная сборная по футболу принадлежит болельщикам по всей стране, - Костюченко 06:45 Пресс-релиз
больше новостей
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
Место взрыва. Фото: полиция Харьковской области
В Харькове прогремел мощный взрыв, есть жертвы 13:50
Арсенал оружия в селе Мостки. Фото: полиция Луганской области
После взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском 11:38
В отдельных областях Украины резко ухудшится погода до опасного уровня, - ГосЧС 10:07 Карта
Победитель Евровидения-2019 Duncan Laurence из Нидерландов. Фото: eurovision.ua
Нидерланды победили на Евровидении впервые за 44 года 08:21 Инфографика
больше новостей
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника 15:33
Андрей Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов вернулся в Украину 12:13
Джулиани заявил, что Зеленский окружил себя врагами Трампа и призвал арестовать Коломойского 20:40
Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу 14:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok