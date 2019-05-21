На Донбасі бойовики поранили військового ЗСУ і поплатилися шістьма "бійцями"

Вчора, 20 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, де раніше бойовики обстріляли житлові будинки, збройні формування РФ порушили режим тиші 10 разів. Був поранений один український військовослужбовець. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 5 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів.

Наголошується, що один український військовий був поранений внаслідок обстрілу.

Також, за даними розвідки ЗСУ, 20 травня один окупант був знищений, ще шість отримали поранення

Крім того, з початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", був поранений один боєць ЗСУ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.

Також на Донбасі бійці ЗСУ у бою знищили бойовика.