підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
ONLINE
21.05.19 11:00 Круглый стол: "Финансовый лизинг в Украине: текущее состояние и перспективы развития"

21 травня 2019, вівторок, 08:40 14
Силові структури 2019-05-21T10:00:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили військового ЗСУ і поплатилися шістьма "бійцями"

На Донбасі бойовики поранили військового ЗСУ і поплатилися шістьма "бійцями"

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 20 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, де раніше бойовики обстріляли житлові будинки, збройні формування РФ порушили режим тиші 10 разів. Був поранений один український військовослужбовець. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 5 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів.

Наголошується, що один український військовий був поранений внаслідок обстрілу.

Також, за даними розвідки ЗСУ, 20 травня один окупант був знищений, ще шість отримали поранення

Крім того, з початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", був поранений один боєць ЗСУ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.

Також на Донбасі бійці ЗСУ у бою знищили бойовика.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі Бойовики

Архів
Новини
Місія МВФ почала роботу в Україні 09:51
В ООН відхилили вимогу Росії відкрити засідання щодо мовного закону в Україні 09:40
Екс-глава Конституційного суду Станіслав Шевчук оскаржить своє звільнення, - ЗМІ 09:31
Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера, - Bloomberg 09:20
Йшов у навушниках: у Києві чоловіка збила електричка, постраждалий у тяжкому стані 09:00
більше новин
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 11:19
більше новин
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok