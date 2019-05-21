Гройсман заявил, что попытка снизить тарифы может повлечь серьезный кризис

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что попытка снижения тарифов может повлечь серьезный кризис и расторжение международных договоров.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Попытка снижения тарифов может повлечь серьезный кризис - это расторжение всех наших международных договоров и, фактически, доведение страны до финансового кризиса. Почему? Потому что, как я подчеркнул, обязательства повышения цены на газ были взяты не моим правительством и не предыдущим Арсения Яценюка... " - сказал он.

В то же время, по его словам, правительство приняло все необходимые решения для недопущения повышения цен на газ.

Как сообщали Українськi Новини, у Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента.

Также Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Ранее меморандум с МВФ предусматривал поднятие с 1 апреля 2016 года цены на газ для населения в рамках социальной нормы 1 200 куб. м в отопительный сезон до уровня 75% от импортного паритета.